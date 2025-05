Tennis: Cahill a Sinner,”superare le aspettative è la tua norma”

agenzia

Coach si congratula per la finale a Roma, "E ora Parigi"

ROMA, 19 MAG – “Complimenti Jan. Superare le aspettative è diventata la tua norma, che è ben lontana dalla normalità”. Lo scrive Darren Cahill su Instagramm rivolgendosi a Jannik Sinner e sottolineando, indirettamente, come l’aver raggiunto la finale degli Internazionali di Roma sia stato un successo per l’azzurro dopo tre mesi di stop per la vicenda clostebol “Complimenti a Carlos e al suo team. Una performance meravigliosa”. aggiunge riferendosi ad Alcaraz il coach dell’azzurro, con foto che lo ritrae in giro per la Capitale con il Colosseo alle spalle . “Una quindicina di giorni incredibili in Italia per tutti noi. Ora Parigi. Forxa Italia”, conclude Cahill.

