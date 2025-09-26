Tennis: caviglia fa ancora male, Alcaraz non si allena a Tokyo

agenzia

Il n.1 resta a riposo, domani gli ottavi contro il belga Bergs

ROMA, 26 SET – la caviglia fa ancora male e Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l’allenamento alla vigilia degli ottavi del torneo di Tokyo. Il n.1 del tennis mondiale, secondo quanto riporta Marca, ha preferito restare a riposo dopo il fastidio accusato giovedì nel primo turno dell’Atp giapponese, vinto sull’argentino Sebastian Baez. Alcaraz, che si è affidato al suo fisioterapista Juanjo Moreno, ha deciso di non sovraccaricare la parte ancora dolorante per recuperare al meglio per gli ottavi di finale con il belga Zizou Bergs.

