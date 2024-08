Tennis: Cincinnati, la pioggia blocca la vittoria di Alcaraz

agenzia

Coco Gauff fuori a sorpresa contro la kazaka Putintseva

ROMA, 16 AGO – Nella notte italiana Carlos Alcaraz è stato fermato dalla pioggia caduta su Cincinnati quando era ad un passo dalla vittoria, mentre la campionessa in carica Coco Gauff è crollata nella sua prima partita nel Masters ospitato in Ohio, ultimo importante appuntamento prima dell’US Open, che inizia tra 10 giorni. Alcaraz era in vantaggio sul francese Gael Monfils 6-4, 6-6 (1/3) quando la pioggia ha fermato il gioco. Lo spagnolo – argento ai Giochi di Parigi, battuto in finale da Djokovic – è tornato sul cemento per la prima volta dopo la vittoria a Miami. Gauff é stata eliminata a sorpresa, battuta 6-4, 2-6, 6-4 dalla kazaka Yulia Putintseva. Una Gauff delusa dovrà ora ritrovare concentrazione per difendere la sua corona degli US Open. Putintseva (n.34 del mondo), ha recentemente preso l’abitudine di prendere in contropiede le migliori, come ha dimostrato battendo la numero 1 Iga Swiatek appena un mese fa, a Wimbledon. “Devo lavorare sulla costanza – ha detto Gauff – Ho commesso molti errori non forzati, soprattutto quando ero in vantaggio per 4-2 (nel terzo set). La maggior parte dei punti (vinti da Putintseva, ndr) sono stati causati dai miei errori”

