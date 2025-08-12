Tennis: Cincinnati, Paolini batte Krueger in due set

agenzia

Azzurra agli ottavi del Wta 1000

ROMA, 12 AGO – Jasmine Paolini é approdata agli ottavi del ‘Cincinnati Open’ (WTA 1000) grazie al successo in due set sulla statunitense Ashlyn Krueger (numero 35 del ranking). Dopo una interruzione di un’ora causata dalla pioggia quando l’incontro era appena iniziato, l’azzurra ha vinto al tie break un primo set molto combattuto e nel quale si era trovata avanti 4-2. Senza storia il secondo, dominato da Paolini fino al 6-1 finale.

