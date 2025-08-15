agenzia
Tennis: Cincinnati, Sabalenka ko con la Rybakina nei quarti
La numero 1 al mondo superata in due set per 6-1 6-4
ROMA, 15 AGO – Clamorosa sconfitta per Aryna Sabalenka al Masters 1000 di Cincinnati. La numero 1 della classifica Wta è stata battuta in un’ora ed un quarto dalla kazaka Elena Rybakina ai quarti con il punteggio di 6-1 6-4. La Rybakina si conferma bestia nera per la campionessa bielorussa, già sconfitta lo scorso giugno dalla kazaka a Berlino. Rybakina sfiderà in semifinale la polacca Ilga Swiatek.
