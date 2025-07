Tennis: Cirio, Atp Finals fortemente incardinate su Torino

agenzia

"Indipendentemente da rapporti e decisioni assunte a Roma"

TORINO, 16 LUG – “Le Atp Finals sono saldamente incardinate su Torino. Lo sono per questa edizione che chiude il contratto vecchio, lo sono per i primi due anni del contratto nuovo. Questo indipendentemente dai rapporti e dalle decisioni che vengono assunte a Roma”. Lo ha dichiarato oggi Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. “Noi – ha aggiunto – auspichiamo che si trovi come sempre la soluzione migliore tra le esigenze legittime del governo, che mettendoci risorse pubbliche vuole comunque avere un ruolo, e la Federazione, che altrettanto giustamente rivendica l’autonomia gestionale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA