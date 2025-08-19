Tennis: classifica Atp, Alcaraz si avvicina a Sinner

agenzia

Musetti ancora nella top 10, Rune fuori

ROMA, 19 AGO – Anche se costretto ad abbandonare la finale a Cincinnati, Jannik Sinner mantiene un vantaggio confortevole (quasi 2.000 punti) su Carlos Alcaraz nella nuova classifica Atp pubblicata oggi. Dietro l’italiano, lo spagnolo approfitta del suo ottavo titolo in carriera in un Masters 1000 per scavare il fossato con gli avversari prima dell’inizio dell’Us Open alla fine della settimana: Alexander Zverev (3o) è a più di 3.000 punti e Taylor Fritz (4o) a 5.000 unità. Non c’è nessun cambiamento tra i primi otto, il russo Karen Khachanov sale al 9o posto (+3) a spese soprattutto del danese Holger Rune, che esce dalla Top 10 (11o, -2). Decolla il francese Terence Atmane che, dopo l’exploit con la semifinale raggiunta in Ohio, cresce di 67 posizioni ed è ora 69/o. Ancora in top 10 Lorenzo Musetti, malgrado il deludente torneo di Cincinnati. Classifica Atp: 1. Jannik Sinner (ITA) 11480 punti 2. Carlos Alcaraz (ESP) 9590 3. Alexander Zverev (GER) 6230 4. Taylor Fritz (USA) 5575 5. Jack Draper (GBR) 4440 6. Ben Shelton (USA) 4280 7. Novak Djokovic (SRB) 4130 8. Alex De Minaur (AUS) 3545 9. Karen Khachanov (RUS) 3240 (3) 10. Lorenzo Musetti (ITA) 3205 11. Holger Rune (DEN) 3050 (-2) 12. Casper Ruud (NOR) 2905 (+1) 13. Daniil Medvedev (RUS) 2760 (+2) 14. Tommy Paul (USA) 2610 (+2) 15. Andrey Rublev (RUS) 2610 (-4) 16. Jakub Mensik (CZE) 2430 (+1) 17. Frances Tiafoe (USA) 2340 (-3) 18. Alejandro Davidovich (ESP) 2185 19. Francisco Cerundolo (ARG) 2135 (+4) 20. Arthur Fils (FRA) 2120.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA