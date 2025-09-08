Tennis: classifica Atp, dopo 65 settimane Sinner non è più n.1

agenzia

Ufficiale ranking mondiale: Alcaraz leader, 4 azzurri in top 30

ROMA, 08 SET – Termina dopo 65 settimane il dominio di Jannik Sinner nella classifica mondiale. Dopo gli Us Open il ranking ufficializzato dalla Atp vede infatti Carlos Alcaraz di nuovo numero 1, con l’azzurro, che era diventato leader il 10 giugno 2024, alle sue spalle. Da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, solo tre giocatori sono rimasti numero 1 più a lungo dopo essere arrivati per la prima volta in cima alla classifica: Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160) e Lleyton Hewitt (75). L’Italia dopo l’ultimo slam di stagione vanta comunque quattro top 30, grazie all’ascesa alla posizione numero 30 di Luciano Darderi, vincitore del Challenger di Genova. Con Lorenzo Musetti che guadagna una posizione ed è nono, e Flavio Cobolli 25/o, anche lui con un piccolo balzo in avanti. E al momento sarebbero quattro gli italiani alle Nitto ATP Finals di Torino: Jannik Sinner, già qualificato; Musetti, ottavo nella Race di singolare; Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sesti nella Race di doppio. Alcaraz torna in vetta per la prima volta dal 10 settembre 2023 con 11.540 punti, seguito da Sinner a 10.700 e da Alexander Zverev che chiude il podio a quota 5.930. Lo spagnolo, che ha conquistato il suo sesto slam, è stato finora n.1 per 37 settimane, divise in quattro diversi periodi. ITA) 3.505

