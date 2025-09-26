Tennis: Cobolli batte Rublev e avanza al 2/o turno a Pechino

agenzia

L'azzurro si impone in due set con il punteggio di 7-6 6-3

ROMA, 26 SET – Flavio Cobolli avanza al secondo turno del torneo Atp 500 di Pechino. Il tennista romano n.25 del ranking ha battuto in due set 7-6 (3) 6-3 il russo Andrey Rublev, n.14 al mondo, (sesta testa di serie dell’Open cinese), e conquista la seconda vittoria su un Top 20 sul cemento nel 2025. Cobolli recupera un break di svantaggio in entrambi i set, risale da sotto 2-5 nel primo set e 0-2 15-40 nel secondo, ma vince otto punti in più e serve con maggiore efficacia rispetto al moscovita. Al prossimo turno giocherà contro l’argentino Francisco Cerundolo o lo statunitense Learner Tien.

