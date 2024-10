Tennis: Cobolli ko in due set, Djokovic agli ottavi a Shanghai

agenzia

Il serbo vince 6-1 6-2, affronterà il russo Safiullin

ROMA, 08 OTT – Flavio Cobolli esce di scena al Masters di Shanghai, battuto 6-1, 6-2 da Novak Djokovic che così accede agli ottavi dopo un’ora di gioco. Il serbo ora affronterà il russo Roman Safiullin, che a sua volta ha eliminato in tre set lo statunitense Frances Tiafoe. Nel primo set Djokovic, a caccia del 100mo titolo in carriera, ha strappato ben presto il servizio da Cobolli per due volte, portandosi subito in vantaggio 4-1 e dimostrando un ottimo livello di gioco. Nel secondo, il serbo si è portato in vantaggio per 3-2, senza lasciare nulla al suo giovane avversario.

