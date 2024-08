Tennis: Cobolli ko in finale, Korda vince Atp Washington

agenzia

L'azzurro battuto 4-6 6-2 6-0

ROMA, 05 AGO – E’ mancato l'”happy end” alla settimana da favola di Flavio Cobolli al “Mubadala Citi DC Open”, ATP 500 di Washington, che si è concluso nella notte italiana. In finale il 22enne romano, n.48 del ranking e 10 del seeding, ha ceduto per 4-6 6-2 6-0, in un’ora e 34 minuti di partita, allo statunitense Sebastian Korda, n.22 del ranking e 4 del seeding. Cobolli si consola con il “best ranking”: grazie ai punti conquistati sul cemento statunitense salirà al n.33 ATP.

