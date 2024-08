Tennis: Cobolli super, elimina Shelton e centra la prima finale

agenzia

Per l'azzurro ora il n.22 del ranking Korda

ROMA, 04 AGO – Non smette di stupire Flavio Cobolli. Vince un altro match in rimonta e centra la sua prima finale nel tour al “Mubadala Citi DC Open” (ATP 500 – montepremi 2.100.230 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park a Washington. In semifinale, nella notte italiana, il 22enne romano, n.48 del ranking e 10 del seeding, ha superato in rimonta per 4-6 7-5 6-3, dopo oltre due ore di lotta, il mancino statunitense Ben Shelton, n.14 del ranking e secondo favorito del seeding. L’azzurro aveva vinto, sempre in rimonta, anche l’unico precedente con il 21enne di Atlanta, disputato negli ottavi sulla terra di Ginevra lo scorso maggio. Nella tarda serata italiana Cobolli si giocherà il titolo con l’ennesimo americano in tabellone, Sebastian Korda, n.22 del ranking e 4 del seeding, che si è aggiudicato per 64 64 il derby a stelle e strisce con Frances Tiafoe, n.29 ATP e quinta testa di serie. Il 24enne di Bradenton, Florida, ha vinto in tre set combattuti l’unico precedente con l’azzurro, giocato quest’anno al secondo turno degli Internazionali Bnl d’Italia sulla terra di Roma.

