agenzia

Battuto in due set il giordano Shelbayh

ROMA, 02 APR – Flavio Cobolli ha superato il primo turno del torneo Atp 250 di Marrakech (terra rossa), battendo in due set (6-1, 6-4) il giordano Abdullah Shelbayh in un’ora ed 11 minuti. Shelbayh, n.230 del ranking, era in gara grazie ad una wild card.

