Tennis: Cocciaretto ko con la Sabalenka, esce a Cincinnati

agenzia

L'azzurra ha perso per 6-3 6-4 con la bielorussa n.3 Wta

ROMA, 15 AGO – Elisabetta Cocciaretto ha perso per 6-3 6-4 con la bielorussa Aryna Sabalenka ed lascia il Wta 1000 Cincinnati Open. Per l’azzurra, numero 67 della classifica mondiale, si tratta del primo confronto in carriera contro la numero 3 Wta. Il torneo di Cincinnati ha un montepremi di 3.211.715 dollari ed è il più antico tra gli eventi in calendario negli Usa, ancora ospitato nella città dove si è giocato per la prima volta.

