Tennis: Cocciaretto si ritira dal Wta 500 di Bad Homburg

agenzia

L'azzurra doveva incontrare Sakkari, al suo posto Niemeier

ROMA, 24 GIU – Finisce ancora prima di cominciare il torneo di Bad Homburg per Elisabetta Cocciaretto. La tennista italiana, per un problema fisico, si è infatti ritirata dal Wta 500 sull’erba, dove al primo turno avrebbe dovuto affrontare la greca Maria Sakkari, testa di serie numero 1 e unica Top 10 in tabellone. Sakkari è al debutto a Bad Homburg e affronterà ora la lucky loser tedesca Jule Niemeier (n.96).

