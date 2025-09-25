Tennis: da domani al Ts Monte Kà Tira via alla finale della Coppa Italia Tpra 2025

Sport

Per tre giorni Catania diventerà la capitale del tennis amatoriale italiano con in campo oltre 400 giocatori. Un riconoscimento al lavoro svolto dalla Fitp Sicilia

Tutto pronto al Ts Monte Kà Tira per ospitare la finale nazionale della Coppa Italia Tpra 2025. Il campionato a squadre organizzato dalla Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) riservato a tesserati amatoriali, con classifica massima 4.1, dopo le diverse fasi vedrà adesso l’atto finale tricolore con la tre giorni di scena al Ts Monte Kà Tira.

Catania così da domani a domenica diventerà la capitale del tennis amatoriale italiano ospitando questa terza edizione della Coppa Italia Tpra maschile e femminile, dopo le prime due edizioni che si erano svolte in Toscana.

Saranno oltre 400 i giocatori amatori in rappresentanza di 59 squadre provenienti da tutta Italia che si sfideranno sui campi del Ts Monte Kà Tira, per un evento che promette non solo grande tennis, ma anche momenti di festa e condivisione. Si comincia domani con l’ormai tradizionale sfilata delle regioni, seguita da serata musicale e buffet con il gruppo Parimpampum, fino al torneo di doppio misto aperto anche agli accompagnatori.

Il nisseno Giorgio Giordano, presidente Fitp Sicilia

Una manifestazione che rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto sul territorio dal Comitato Fitp Sicilia, guidato dal presidente, il nisseno Giorgio Giordano, che prenderà parte alla cerimonia inaugurale insieme al padrone di casa, il prof. Fabio Scionti, del Ts Monte Kà Tira e consigliere regionale.

Il prof. Fabio Scionti, consigliere regionale Fitp Sicilia e amministratore Ts Monte Kà Tira