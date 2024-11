Tennis: da oggi in vendite i biglietti per le Atp Finals 2025

agenzia

In programma a Torino dal 9 al 16 novembre del prossimo anno

ROMA, 25 NOV – Da oggi, è partita la vendita libera dei biglietti per l’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals. Tutti gli appassionati possono acquistare il loro biglietto al seguente link: https://tickets.nittoatpfinals.com/it. Sulla scia dell’entusiasmo per la vittoria di Jannik Sinner Re dell’ultima edizione, dal 9 al 16 novembre 2025, per il quinto anno consecutivo, Torino diverrà nuovamente la capitale mondiale del tennis ospitando le Nitto ATP Finals. Un evento prestigioso, di caratura mondiale, che ripoterà sotto i riflettori l’inconfondibile campo blu dell’Inalpi Arena. I Tesserati FITP Atleta (agonisti e non agonisti) e Gold hanno diritto allo sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti e uno sconto del 10% sull’acquisto dell’abbonamento.

