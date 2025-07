Tennis: da Sinner a Musetti, 12 azzurri nel tabellone Us Open

agenzia

A New York 24 agosto-7 settembre, il n.1 difende il titolo

ROMA, 16 LUG – Dodici italiani, nove uomini e tre donne, sono sicuri di un posto nel main draw dello US Open. A guidare le entry list dello slam americano in programma dal 24 agosto al 7 settembre a Flushing Meadows i numeri 1 del mondo, e campioni in carica, Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon, e Aryna Sabalenka. Questi gli italiani ammessi in tabellone: nel singolare maschile, Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli,Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi. Nel singolare femminile Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto. Iscritti anche tutti gli altri big, compreso Carlos Alcaraz che a New York ha vinto il primo dei suoi cinque Slam in carriera, nel 2022: presente anche Novak Djokovic, vincitore nel 2023.

