Tennis: Darderi batte Prizmic e vola in semifinale a Umago

L'azzurro vince in rimonta e guadagna altre posizioni

ROMA, 24 LUG – Luciano Darderi avanza all’Atp 250 di Umago. L’azzurro si è qualificato per le semifinali superando in rimonta in tre set con il punteggio di 1-6 6-2 6-3 in 2 ore e 13 minuti il croato Dino Prizmic (n.143). Per Darderi, reduce dal successo a Bastad, è la sesta semifinale della carriera dopo Cordoba, Houston e Lione 2024, Marrakech e Bastad 2025. In semifinale Darderi affronterà l’argentino Camilo Ugo Carabelli (51). Con la semifinale a Umago Darderi recupera virtualmente 4 posizioni nel ranking mondiale risalendo fino al numero 42 del mondo. In caso di successo dovrebbe rientrare tra i primi 35 del mondo.

