ROMA, 26 LUG – Luciano Darderi ha vinto il “Plava Laguna Croatia Open” (ATP 250) sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, (Croazia). In finale il 23enne italo-argentino, n.46 del ranking, ha battuto con un doppio 6-3 lo spagnolo Carlos Taberner, bissando il successo a Bastad di domenica scorsa. Per Darderi é la nona vittoria consecutiva.

