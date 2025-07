Tennis: De Jong battuto, Darderi vince il torneo di Bastad

agenzia

L'azzurro si impone in tre set, secondo titolo nel 2025 per lui

ROMA, 20 LUG – Luciano Darderi ha vinto il torneo Atp 250 di Bastad, in Svezia. Il 23enne n.55 Atp ha battuto l’olandese Jesper De Jong in tre set, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, in poco più di due ore di gioco. Per Darderi è la terza vittoria nel circuito, la seconda del 2025 dopo quella ottenuta lo scorso aprile a Marrakech, in Marocco

