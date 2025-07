Tennis: Dimitrov ancora fermo, niente Us Open

agenzia

Il bulgaro non si e' ripreso da infortunio nel match con Sinner

ROMA, 29 LUG – Niente Us Open: Grigor Dimitrov, il tennista bulgaro che aveva messo in difficolta’ Jannik Sinner a Wimbledon prima di fermarsi per infortunio, non ce la fa a recuperare per lo slam americano. Secondo quanto ha riferito il suo manager Georgi Stoimenov al sito bulgaro Tenniskafe, Dimitrov, numero 20 del mondo, non si è ancora ristabilito dalla parziale lesione del muscolo grande pettorale per cui si era dovuto ritirare, nonostante un vantaggio di due set, nell’ottavo di finale londinese contro il n.1 del mondo.

