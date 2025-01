Tennis: Djokovic batte Monfils e va ai quarti a Brisbane

agenzia

Il serbo supera il francese in due set, ora Opelka

ROMA, 02 GEN – Tutto facile al Brisbane International per Novak Djokovic che ha battuto in due set il francese Gael Monfils con un doppio 6-3. Il campione serbo si qualifica così per i quarti del torneo australiano dove lo attende l’americano Reilly Opelka. “Siamo due veterani di questo sport, ci affrontiamo ormai da tanti anni e conosco Gael da quando ne avevamo 15 o 16. Credo sia uno dei migliori, se non il migliore atleta che ci sia nel nostro sport, nutro per lui molto rispetto e spero di affrontarlo ancora prima di ritirarci entrambi”, le parole di Djokovic sull’avversario.

