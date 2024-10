Tennis: Djokovic conferma, non giocherò al Masters di Parigi

agenzia

Il serbo l'ha vinto per sette volte ma la rinuncia era nell'aria

BELGRADO, 23 OTT – Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà al Torneo Masters di Parigi, confermando quanto anticipato da alcuni media serbi, giorni fa. “Purtroppo non giocherò al Masters di Parigi di quest’anno. Mi scuso con tutti quelli che speravano di vedermi là. Auguro a tutti i giocatori, agli sponsor, agli organizzatori e ai tifosi uno splendido torneo. Ho tanti bellissimi ricordi dai sette titoli conquistati a tale torneo, e spero di tornare il prossimo anno”, ha scritto Djokovic su Instagram in serata. Il campione serbo – che è quarto nel ranking mondiale dopo Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev – non ha tuttavia fatto sapere se parteciperà alle Finals di Torino, per il quale ufficialmente non è ancora qualificato, attualmente è sesto nella corsa ai migliori otto.

