Tennis: Djokovic ko, Sinner in finale al Six Kings Slam

L'altoatesino vince in tre set, 6-2 6-7 6-4

ROMA, 17 OTT – Jannik Sinner giocherà la finale del Six Kings Slam, il ricco torneo esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita L’altoatesino ha infatti superato in tre set Novak Djokovic con il punteggio di 62 6-7 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. Nella finale, che si giocherà sabato 19 ottobre, Sinner affronterà il vincente del derby spagnolo tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

