agenzia

La comunicazione è arrivata poco fa alla direzione del torneo

ROMA, 29 APR – Novak Djokovic non sarà a Roma per gli Internazionali. Il tennista serbo ha comunicato poco fa all’ATP e alla direzione del torneo che non verrà nella Capitale dopo che risultava iscritto all’entry list del mille italiano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA