Tennis: Djokovic, “Non penso al ranking ma solo a Slam e Davis”

agenzia

"Per continuare carriera ho bisogno di motivazioni e divertirmi"

ROMA, 17 SET – “Le mie priorità principali sono giocare per la nazionale e gli Slam, tutto il resto è meno importante”. Novak Djokovic ha annunciato che non giocherà tornei per qualificarsi alle Atp Finals di Torino in modo da potersi concentrare sui tornei del Grande Slam e sulla Coppa Davis. Lo spiega lo stesso giocatore serbo in un colloquio con i media della sua nazione riportato oggi dai media internazionali. L’ex numero 1 al mondo ha spiegato che, al di là degli acciacchi che possono minare la tenuta fisica, la sua decisione è legata alle motivazioni per giocare. “Pensavo che non avrei mai dovuto cercare la motivazione da nessuna parte, tutto veniva naturalmente, automaticamente ma questo non è stato il caso negli ultimi anni. Per prolungare la mia carriera, ho bisogno di divertirmi, ho bisogno di scegliere saggiamente i tornei che giocherò”, sottolinea. “Torino non è affatto il mio obiettivo, ad essere onesti, non sto inseguendo le Atp Finals. Non sto inseguendo le classifiche ecc. Per quanto mi riguarda, ho finito con quei tornei per la mia carriera. Se giocherò altri tornei quest’anno o in futuro, non posso dirlo adesso”, risponde a chi gli fa notare che non è ancora qualificato per il torneo italiano. “Di solito nella mia carriera avevo il mio programma pronto sei mesi in anticipo, ma oggi non è più così, ora è più spontaneo. In primo luogo, ho bisogno di riposare fisicamente, emotivamente e mentalmente per iniziare a pensare a cosa voglio fare dopo, in che modo, quanto e dove”.

