Tennis: Djokovic parteciperà al Masters 1000 di Shanghai

agenzia

Il serbo ritroverà i n.1 e 2 mondiali Alcaraz e Sinner

ROMA, 23 SET – Novak Djokovic tornerà in campo al Rolex Shanghai Masters, in programma dal 29 settembre al 12 ottobre 2025 presso il Qi Zhong Tennis Center. “Sono molto felice di annunciarvi che tornerò a Shanghai per il Rolex Shanghai Masters – le parole del serbo sui suoi profili social – Ho ottenuto grandi successi a Shanghai nel corso degli anni e non vedo l’ora di vedervi tutti”. Sconfitto in finale l’anno scorso da Jannik Sinner, Djokovic giocherà a Shanghai il suo primo match dalla sconfitta contro Carlos Alcaraz in semifinale allo US Open. “Avere Novak, il giocatore di maggior successo nella storia, al Rolex Shanghai Masters, che qui ha vinto anche le Nitto ATP Finals 2008, è qualcosa di straordinario – le parole del direttore del torneo Michael A. Luévano – Ogni partita che gioca a questo punto della sua carriera è storica. Non potremmo essere più felici”. Djokovic ha vinto il torneo di Shanghai nel 2012, 2013, 2015 e 2018 e ritroverà nella città cinese i N.1 e 2 mondiali Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA