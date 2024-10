Tennis: Djokovic rinuncia a Masters 1000 Parigi-Bercy

agenzia

Annuncio via social del serbo:'Spero di tornare l'anno prossimo'

ROMA, 24 OTT – Novak Djokovic ha annunciato ufficialmente che non giocherà il Rolex Paris Masters, l’ultimo Masters 1000 della stagione a Parigi-Bercy. Al suo posto in tabellone entra il teenager statunitense Alex Michelsen. “Sfortunatamente non ci sarò – ha scritto in una storia Instagram -. Mi spiace per tutti quelli che speravano di vedermi. Auguro un gran torneo a tutti i giocatori, gli sponsor, gli organizzatori e i tifosi. Ho grandi ricordi delle mie sette vittorie e spero di tornare l’anno prossimo”.

