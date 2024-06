Tennis: Djokovic si allena a Wimbledon, “Se sto bene giocherò “

agenzia

Il serbo si è operato meno di tre settimane fa al menisco

ROMA, 24 GIU – Quest’estate Novak Djokovic giocherà a Wimbledon ma solo “se potrà lottare per il titolo”. Il campione serbo, in una intervista alla Bbc al termine di un lungo allenamento sul prato del prestigioso club tennistico londinese, apre alla possibilità di scendere in campo sull’erba inglese per il torneo del Grande Slam. “Se so che posso giocare vicino al mio massimo o addirittura già al massimo, allora giocherò; se non sarà così, allora darò a qualcun altro la possibilità di giocare”, ha sottolineato. Il sette volte campione si è operato al menisco del ginocchio destro circa tre settimane fa ma il suo recupero “sta andando per il verso giusto”. “Giocherò davvero solo se so di essere in uno stato che è abbastanza buono per andare lontano nel torneo e lottare per il titolo, quindi questa è la condizione – ha aggiunto Djokovic – La riabilitazione va nella giusta direzione ogni giorno, un po’ meglio e meglio. Questo è ciò che mi dà speranza e incoraggiamento per andare avanti. Sto prendendo le cose gradualmente. Non sto spingendo me stesso ancora 100% ma spero che sta per venire nei prossimi giorni”.

