Tennis: Doha, Errani-Paolini ai quarti

agenzia

Battute Eikeri-Niculescu 6-3 6-2, in un'ora e 18 minuti

ROMA, 11 FEB – Esordio sul velluto per Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio del “Qatar TotalEnergies Open 2025”, primo WTA 1000 della stagione in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha. Le due azzurre, terze favorite del seeding, sono entrate in gara direttamente al secondo turno imponendosi per 6-3 6-2, in un’ora e 18 minuti, sulla coppia formata dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla rumena Monica Niculescu. Nei quarti Errani e Paolini dovranno vedersela o con la coppia formata dalla russa Alexandra Panova e dall’ungherese Fanny Stollar o la formazione composta dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs, ottave teste di serie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA