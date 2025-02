Tennis: Doha; Medvedev si ritira, Auger-Aliassime in semifinale

agenzia

Il russo è stato bloccato da una intossicazione alimentare

ROMA, 20 FEB – Finisce ai quarti il torneo Atp 500 di Doha per Daniil Medvedev. Il russo si è ritirato dopo aver perso 6-3 il primo set con il canadese Felix Auger-Aliassime. Medvedev durante il cambio di campo si è rivolto all’arbitro Mohamed Lahyani annunciando il proprio ritiro. “Purtroppo ho avuto un’intossicazione alimentare. Sono molto deluso di finire il mio torneo qui a Doha così, perché sento che stavo giocando bene. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo”, ha detto. Auger-Aliassime in semifinale sfiderà Andrey Rublev: il russo ha avuto la meglio ai quarti sull’australiano Alex De Minaur.

