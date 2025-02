agenzia

Lo spagnolo si impone in tre set

ROMA, 19 FEB – Non riesce l’impresa a Luca Nardi negli ottavi del torneo Atp 500 di Doha contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha infatti battuto in tre set, con il punteggio di 6-1 4-6 6-3, il tennista azzurro e si è qualificato per i quarti di finale.

