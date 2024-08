Tennis: dolore alla caviglia, Alcaraz interrompe allenamento

agenzia

Allarme rientrato per Djokovic che si allena con tutore

ROMA, 24 AGO – Carlos Alcaraz interrompe l’allenamento a Flushing Meadows. Il murciano poggia male la caviglia destra e decide immediatamente di chiudere la sessione con l’argentino Francisco Cerundolo. La caviglia è la stessa infortunata a Rio. La decisione appare puramente precauzionale, visto che Alcaraz si rialza immediatamente e cammina prima verso la panchina e poi allontanandosi dal campo senza alcun visibile problema. Lo spagnolo esordirà nella giornata di martedì allo US Open. Allarme rientrato per Novak Djokovic: il serbo, che si sta allenando con un tutore, ha lasciato il campo dopo una mezz’oretta di lavoro con Stan Wawrinka. I due hanno però ripreso ad allenarsi dopo una quarantina di minuti su un campo diverso. Allarme dunque rientrato per il serbo, che ieri ha dimezzato la sua sessione di allenamento per qualche piccolo problema fisico.

