Tennis: Dubai, rivincita su Fucsovics, Nardi è agli ottavi

agenzia

Una vittoria in rimonta per per il pesarese 1-6 6-2 6-3

ROMA, 25 FEB – Inizia con una vittoria il cammino di Luca Nardi al Dubai Duty Free Tennis Championships, torneo di categoria ATP 500 con un montepremi di 2.941.785 dollari. Nel rematch dell’ultimo turno di qualificazioni, prima del suo ripescaggio come lucky loser, il n. 79 ATP ha avuto la sua “vendetta” contro Marton Fucsovics (n. 88), sconfitto in rimonta, 1-6 6-2 6-3. Al secondo turno, l’azzurro affronterà Zizou Bergs (n. 56). Una conferma importante per il pesarese, reduce dagli ottavi di finale anche all’Atp 500 di Doha. Oggi è riuscito a ribaltare una partita in cui il ricordo della fresca sconfitta poteva farsi sentire dopo l’iniziale svantaggio. Un successo arrivato in condizioni non semplici, con tanto vento durante tutta la partita, e nonostante 50 non forzati al fronte di appena 14 vincenti.

