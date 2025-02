Tennis: Dubai, subito Sonego-Tsitsipas e Berrettini-Monfils

agenzia

Sorteggiato tabellone Atp 500, sfide non semplici per 2 italiani

ROMA, 22 FEB – Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego proseguono la stagione al “Duty Free Tennis Championships” che si gioca sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Non semplice il cammino dei due azzurri, fin dal primo turno. Berrettini, numero 35 ma sicuro di tornare in Top 30 da lunedì grazie al quarto di finale a Doha che per la prima quest’anno è stato promosso nella categoria degli Atp 500, affronta il francese Gael Monfils, numero 38 del mondo, che ha battuto in tutti i tre precedenti confronti diretti. Memorabile il primo duello, ai quarti di finale dello Us Open nel 2019. Grazie a quel successo il tennista romano diventò il primo semifinalista italiano in singolare maschile nella storia del torneo dal 1977, dopo Corrado Barazzutti, e complessivamente il quarto in un major nell’era Open. Poi sarebbero arrivate le vittorie all’Atp Cup nel 2021 (la manifestazione allora solo maschile poi sostituita dalla United Cup, a squadre miste) e all’Australian Open, sempre ai quarti di finale, nel 2022. Sonego, numero 36 Atp, inizierà invece contro Stefanos Tsitsipas, numero 11, con l’obiettivo di centrare la prima vittoria al quarto confronto diretto. Nei tre precedenti, infatti, ha vinto solo un set, il primo dell’ottavo di finale perso in rimonta a Cincinnati nel 2021. Anche le altre due sfide, vinte dal greco in due set, si sono disputate in tornei Masters 1000, a Miami nel 2021 e agli Internazionali Bnl d’Italia a Roma nel 2023. Gli italiani in main draw potrebbero diventare tre, se Luca Nardi dovesse superare il turno decisivo delle qualificazioni. Il marchigiano si giocherà un posto in tabellone contro l’ungherese Marton Fucsovics, 33enne numero 84 del mondo con un best ranking di 31 raggiunto a marzo del 2019, che incontrerà per la prima volta in carriera. Salvo forfait ulteriori, i quattro qualificati saranno abbinati in main draw contro Andrey Rublev (testa di serie numero 3), Jack Draper (numero 7 del tabellone), Grigor Dimitrov (testa di serie numero 8) nel match da cui uscirà l’avversario al secondo turno di Berrettini o Monfils, e Tallon Griekspoor.

