Tennis: Eastbourne; Paolini ai quarti di finale

agenzia

Le belga Mertens si ritira alla fine del primo set

ROMA, 26 GIU – Fa in fretta Jasmine Paolini ad approdare nei quarti di finale del WTA 500 di Eastbourne: la toscana, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha superato la belga Elise Mertens, n.33 WTA, ritiratasi alla fine del primo set sul punteggio di 5-2 per l’azzurra, dopo appena 33 minuti di partita. Domani nei quarti Paolini troverà dall’altra parte della rete la britannica Katie Boulter, n.32 del ranking.

