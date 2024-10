Tennis: Errani-Paolini ‘è una stagione incredibile’

agenzia

Azzurre dopo vittoria Pechino: 'Speriamo di continuare così'

ROMA, 06 OTT – “Una stagione incredibile”: Sara Errani e Jasmine Paolini sintetizzano così la vittoria nel Wta 1000 di Pechino, quarto trofeo dell’anno per il doppio azzurro. “Oggi credo che abbiamo giocato davvero una buona partita – le parole di Paolini in conferenza stampa -. Non è mai facile giocare una finale. Abbiamo perso molti punti decisivi anche se siamo riuscite a vincere in due set, quindi siamo molto, molto felici per questo successo. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo cercato di rimanere lì in ogni punto perché, come ho detto, abbiamo subito molti break. Il segreto per tornare a giocare bene è rimanere sempre e comunque positive”. Pechino secondo trofeo “1000”, l’oro olimpico, una finale Slam (Roland Garros): una stagione in doppio davvero bella per entrambe. “Sì, è davvero un anno incredibile – ha sottolineato Sara Errani -. Abbiamo vinto molto. Ed è stato fantastico per noi conquistare questo trofeo in un torneo così importante come Pechino. Speriamo di continuare così”. “E sempre speciale vincere un torneo, soprattutto un 1000 – ha aggiunto Paolini -. Siamo davvero molto felici. Quest’anno ci siamo impegnate molto per giocare in doppio. Quindi siamo molto soddisfatte per come sta andando”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA