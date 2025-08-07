Tennis: finale a sorpresa, a Toronto è sfida Khachanov-Shelton

agenzia

Il russo ha eliminato Zverev, nel derby americano fuori Fritz

ROMA, 07 AGO – Finale a sorpresa al Master di Toronto. Karen Khachanov ha eliminato la testa di serie n.1 del torneo Alexander Zverev in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (7/4) e per l’atto conclusivo del Canadian Open affronterà l’americano Ben Shelton, che ha sconfitto nel derby Usa Taylor Fritz per 6-4, 6-3. Doppio verdetto inatteso dunque nelle semifinali con i due favoriti eliminati e Khachanov e Shelton a giocarsi il titolo del sesto Masters 1000 della stagione. Se per l’americano, n. 7 al mondo, sarà la prima finale di questo calibro, per Khachanov si tratta invece di un ritorno, a sette di distanza dalla prima e unica, vinta a Parigi-Bercy contro Novak Djokovic. Il russo, n. 16 al mondo, veniva da tre sconfitte consecutive contro Zverev, annullando anche un match point. “Ho dovuto scavare a fondo e alzare il mio livello – ha detto dopo le due ore e 53 minuti di partita – È stato un match molto impegnativo, sia mentalmente che fisicamente. Sono molto felice di aver ottenuto la vittoria dopo aver perso alcune partite facili contro di lui negli ultimi anni,” ha detto Khachanov, riferendosi alle tre sconfitte consecutive contro Zverev. “Ero sotto match point, se la palla avesse superato il nastro, non saremmo qui a parlare ora”. “Ho visto molti grandi miglioramenti nel mio gioco questa settimana, è di questo che sono più felice, di come sto colpendo, di quanto poco sto esitando, di come sto rispondendo – ha detto Shelton -. Ci sono molte cose di cui essere orgogliosi e battere due Top 10 di fila è enorme per me – ha aggiunto parlando della vittoria nei quarti di finale contro il n. 9 Alex De Minaur -. Quando è in un angolo, è uno dei migliori al mondo a stare dietro la palla e colpirla sempre più forte ogni volta. Sapevo che dovevo far muovere Fritz e ho fatto un ottimo lavoro in questo. Mi sembrava di controllare la palla con un filo”.

