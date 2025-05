Tennis: finisce dopo 6 mesi binomio Murray-Djokovic

agenzia

Il serbo punta a Wimbledon ma si separa dal suo allenatore

ROMA, 13 MAG – E’ durato solo sei mesi il ‘matrimonio’ sportivo tra Novak Djokovic e Andy Murray. Con una dichiarazione congiunta, i due hanno annunciato che l’ex tennista scozzese non allenera’ piu’ l’ex n.1 del mondo. Una scelta che di fatto impedira’ il ritorno di Murray in altra veste a Wimbledon, obiettivo principale di Djokovic al tramonto della sua lunga carriera. “Grazie, coach Andy, per il duro lavoro, per la simpatia e per il supporto fuori e dentro il campo in questi sei mesi”, ha detto Djokovic. “Grazie Novak per l’incredibile opportunita’ di lavorare insieme”, ha replicato Murray

