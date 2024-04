Tennis: gioia Musetti, ‘la vittoria più bella, ora Alcaraz’

agenzia

'Ho ritrovato il vero me'.Italia da record con tre azzurri a 8/i

ROMA, 26 MAR – “E’ il match più bello degli ultimi mesi sento di aver fatto tutto bene e di aver ritrovato il vero Lorenzo in campo, a livello di maturità, di scelte, di fisicità. Mi sentivo bene e ho contrastato un giocatore che per caratteristiche è forse il prototipo di giocatore che a me non piace. Me la sono goduta, ho fatto pochi gratuiti, poche scelte sbagliate… mi sono divertito”. Lorenzo Musetti è soddisfatto per il successo ottenuto contro Shelton che lo proietta agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami dove affronterà Carlos Alcaraz. “L’atteggiamento e il carisma di oggi – ha aggiunto – mi hanno permesso di vincere il match contro un giocatore pericoloso. Alcaraz? Giocheremo in condizioni diverse rispetto al passato. Lui sta giocando bene e dopo la vittoria di Indian Wells ha ritrovato fiducia. Non sarà facile, credo che affrontarlo in questo momento sia la sfida più eccitante del tennis. Lui e Jannik stanno governando il nostro sport, però sono contento di confrontarmi con lui per vedere se saprò fare uno step in più. Sta bene fisicamente ma anche io sono nel miglior periodo degli ultimi mesi… diciamo che è il momento migliore per affrontarlo”. Con Musetti agli ottavi di finale di Miami ci sono anche Jannik Sinner e Matteo Arnaldi: l’Italia per la prima volta porta tre giocatori negli ottavi di un Masters 1000 sul cemento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA