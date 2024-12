Tennis: Halep ritorno agli AusOpen, per lei una wild card

agenzia

La ex n.1 del mondo viene da squalifica doping

ROMA, 18 DIC – L’ex numero uno del mondo Simona Halep tornera’ agli Australian Open 2025, dopo aver ottenuto una wildcard per le qualificazioni. La 33enne tennista rumena era stata squalificata 4 anni per doping, ma nei mesi scorsi la sanzione era stata ridotta a nove mesi. “Ho lavorato duramente per prepararmi per la stagione 2025 . il commento di Halep, che rispetto alle accuse di doping si e’ sempre dichiarata innocente e ora giochera’ il primo Slam dopo lo stop – Gli Australian Open mi hanno regalato alcuni dei momenti migliori della mia carriera, quindi non vedo l’ora di tornare a Melbourne e giocare davanti ai tifosi australiani.” Halep disputo’ e perse la finale dello Slam australiano nel 2018, contro Wozniacki, mentre la sua ultima partecipazione a Melbourne risale al 2022, quando usci’ al quarto turno. Tornata in campo dopo la squalifica nel marzo scorso, a Miami, ha disputato l’ultimo torneo Wta ad ottobre; attualmente è numero 877 al mondo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA