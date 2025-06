Tennis: Halle; Bolelli-Vavassori in finale doppio

agenzia

A Berlino semifinale per le azzurre Errani-Paolini

ROMA, 19 GIU – Seconda finale consecutiva per Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio al “Terra Wortmann Open” di Halle, in Germania. I due azzurri, secondi favoriti del seeding nonché campioni in carica, in semifinale hanno lasciato appena quattro game ai canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov – entrambi reduci da due match dei quarti del singolare (e persi, rispettivamente contro Khachanov e contro Cobolli) – sconfitti per 6-2 6-2 in appena 47 minuti. Da Halle a Berlino dove Sara Errani e Jasmine Paolini hanno staccato il pass per le semifinali del “Berlin Tennis Open”. Le due azzurre, nei quarti hanno battuto in rimonta per 5-7 6-1 10-6, in un’ora e 21 minuti di partita, le statunitensi Ashlyn Krueger e Jessica Pegula, firmando il 13esimo successo consecutivo.

