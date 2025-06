agenzia

Doppio azzurro cede in due set a tedeschi Krawietz-Puetz

ROMA, 22 GIU – Sconfitta in finale per il doppio azzurro all’Atp 500 di Halle: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ceduto in due set alla coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz che si sono imposti per 6-3 7-6 in un’ora e 37 minuti di gioco.

