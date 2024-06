agenzia

L'italiano battuto dal polacco Hurkacz

ROMA, 17 GIU – Sconfitta per Flavio Cobolli all’esordio dell’Atp 500 di Halle in Germania. L’italiano è stato battuto in due set da polacco n.9 del ranking Hubert Hurkacz, con il punteggio di 7-5 7-6(2).

