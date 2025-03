agenzia

Fuori al terzo turno, 6-3 6-3 a favore del greco

INDIAN WELLS, 09 MAR – Matteo Berrettini è fuori dal torneo Masters 1000 di Indian Wells. A eliminarlo, in un incontro del terzo turno, è stato il greco Stefanos Tsitsipas che si è imposto per 6-3 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco.

