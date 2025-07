Tennis, Jannik Sinner rinuncia a Toronto ma resta saldamente N1. Sei italiani nei primi 50 Atp

la classifica

Nessuno scossone nei piani alti della classifica mondiale del tennis. Jannik Sinner è sempre più n.1, posizione che conserverà almeno fino agli Us Open, altro grande obiettivo della stagione e dove si presenterà per difendere il titolo: il campione azzurro, che ha rinunciato a gareggiare a Toronto (ma non ci saranno nemmeno Alcaraz, Djokovic e Draper) tornerà in campo dopo il successo a Wimbledon al Master 1000 di Cincinnati ad agosto. Sinner guida la classifica con 12.030 davanti a Carlos Alcaraz (8.600) e ad Alexander Zverev (6.030). Stabile al 7/o posto Lorenzo Musetti, mentre guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora 18/o, il suo best ranking. In ascesa anche Luciano Darderi che, dopo il successo a Bastad, sale al 46/o posto. L’Italia ha sei tennisti nei primi 50 del ranking. Oltre a Sinner (1), Musetti (7), Cobolli (18), ci sono anche Sonego (37) e Darderi (46). Precipita Berrettini che perde 13 posizioni e finisce al n55.

