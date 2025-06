Tennis, la battaglia tra Sinner e Alcaraz per lo scettro Atp: cosa accadrà da qui a Wimbledon

il duello

Italiani tutti fuori dai tornei Atp 500 di Halle e Londra, tappa di avvicinamento verso Wimbledon che comincia il prossimo 30 giugno. Da qui fino al prestigioso torneo slam c’è solo l’Atp 250 di Eastbourne (ovviamente sull’erba) dove non parteciperanno né il N1 del mondo Jannik Sinner né il N7 Lorenzo Musetti. In campo solo in tabellone Flavio Cobolli (salito al 24 Atp), Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego.

E in classifica che cosa cambia? Di sicuro c’è che Sinner arriverà a Wimbleon da N1, nonostante la sconfitta di Halle contro Bublik. Alcaraz non potrà raggiungerlo ma in classifica dovrà però rinunciare ai 2000 punti del successo dello scorso anno sull’erba londinese. Se vince per la terza volta consecutiva e Sinner non arriva almeno in semifinale il nuovo N1 sarebbe proprio lo spagnolo che ha già battuto l’italiano nella storica finale del Roland Garros. Musetti dovrebbe confermarsi, anche nel caso di un pessimo Wimbledon (l’anno scorso fu semifinalista, nei top dieci.

