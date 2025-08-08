Tennis: la canadese Victoria Mboko trionfa a Montreal

agenzia

La 18enne conquista Canadian Open, sconfitta ex numero 1 Osaka

MONTREAL, 07 AGO – La rivelazione canadese Victoria Mboko, 18 anni, 85ma al mondo, ha compiuto l’impresa di vincere il Canadian Open, torneo WTA 1000, il suo primo titolo nel circuito principale giovedì a Montreal. Mboko, che era soltanto 350ma al mondo alla fine del 2024, ha sconfitto l’ex numero 1 del mondo giapponese Naomi Osaka per 2-6, 6-4, 6-1.

