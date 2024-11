Tennis: la Wta celebra il 2024 di Errani e Paolini con un video

agenzia

Le azzurre raccontano la loro amicizia a base dei successi

ROMA, 29 NOV – La Wta celebra il 2024 di Sara Errani e Jasmine Paolini con una video intervista in cui le due azzurre raccontano la loro amicizia, ingrediente essenziale del successo della coppia azzurra. I risultati salienti della loro stagione includono i titoli di Roma, Linz e Pechino, seguiti dal secondo posto al Roland Garros: hanno raggiunto le semifinali a Miami e i quarti a Cincinnati. Prime atlete a vincere una medaglia d’oro per l’Italia nel tennis alle Olimpiadi di Parigi. Alla loro prima esperienza alle WTA Finals. Errani conclude la sua stagione al n. 8 della classifica WTA di doppio dopo averla iniziata al n. 129. Paolini ha aperto la sua stagione di doppio al n. 98 e chiude l’anno al n. 10 dopo essere entrata nella top ten di doppio ad ottobre (oltre al doppio, ha debuttato nella top ten 10 anche in singolare, raggiungendo per la prima volta il n. 7 a giugno e concludendo l’anno al n. 4). Per Jas e Sara in chiusura il successo con la squadra azzurra in Billie Jean King Cup.

